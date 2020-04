Luca Zingaretti | il racconto doloroso | “Mia madre viva per miracolo”

(Di giovedì 16 aprile 2020), assieme ai fratelli Nicola e Angela, ha raccontato qualche tempo fa di come lasi sia salvata dall’ingresso a Roma dei nazifascisti. Ildei fratelli“Il 16 ottobre di 70 anni fa oltre 1000 ebrei, tra cui 200 bambini, furono rastrellati tra le strade di Roma e deportati ad Auschwitz. … L'articolo, il: “Miaper miracolo” proviene da www.meteoweek.com.

Gioppino91 : @Luca_Mussati Se chiedi a #Zingaretti te lo spiega,lui di acquisti se ne intende #GOVERNODELLAVERGOGNA - luca_carioli : @Alessandro_Ill @EpyAle @ilpost Se continui a farne una questione di bandiera, non vai da nessuna parte. La politic… - MariM64768014 : @lucamattanza @GianfrancoDura3 Luca, io Zingaretti lo ho seguito e da vicino, qui a Roma, ho partecipato alle 3 gio… - Cucinoio1 : @Luca_Mussati Beh Zingaretti ha gia' iniziato facendosi inculare 35 milioni per una partita mai arrivata perche' or… - DonaldDucks13 : @Petreni_Luca Sono d'accordo contrasti finti più di Conte Zingaretti Von Der Leyen e Mattarè messi insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zingaretti

Nostra madre, quasi per caso, si salvò dalla deportazione, con la sorella e i genitori. Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo”. Sono queste le parole utilizzate dai fratelli Zingaretti, Luca, ...Zingaretti, no a fughe in avanti "L'uscita dal lockdown deve avvenire ... Da lì ogni Regione potrà solo elevare il livello di sicurezza con altre misure". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca ...