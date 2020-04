Doctor Strange 2: Iron Man versione zombie in una macabra fa art (Di giovedì 16 aprile 2020) Un nuovo poster fan made di Doctor Strange in the Multiverse of Madness riporta in vita alcuni supereroi scomparsi. Una nuova fan art di Doctor Strange 2 ci regala una macabra versione del film che include Iron Man zombie e una squadra di supereroi scomparsi che si alleano con il protagonista. Questa versione da brivido della locandina sarebbe perfetta se il Marvel Cinematic Universe si decidesse a dare una svolta horror al proprio arsenale, e al suo servizio ha anche il regista più adatto. Finalmente è stato infatti confermato in via ufficiale che Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nella sua carriera di horror ce n'è stato parecchio ed è diventato cult ... Leggi su movieplayer Doctor Strange : Scott Derrickson racconta il surreale incontro con Paul McCartney

