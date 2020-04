de Magistris | «Allarme immotivato Nessun focolaio al Vomero Mancano riferimenti per i

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 aprile 2020) «L’episodio della nota della Regione Campania che paventava la possibilità di unepidemico nel quartiere-Arenella, ha procurato il legittimo timore tra i cittadini. Amplificato chiaramente anche dai mass media. Viene anche riferita un’analisi che non è possibile verificare. Perché basata su informazioni allo stato attuale non disponibili. Al sindaco di Napoli non è arrivata notizia di alcunal». Sono le parole consegnate dal sindaco di Napoli, Luigi de, ad una nota riportata dal Corriere del Mezzogiorno. Un nuovo fronte di polemica con il governatore De Luca sul presuntodi contagi al. Già negato, ieri, da Comune e Municipalità:, solo nuovi casi di contagio. La lettera del sindaco è firmata anche dall’assessore comunale alla ...