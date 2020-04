D’Amato: test Spallanzani, nel Lazio circolarità bassa a 1.5% (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “I test che hanno avuto la sperimentazione all’Istituto Spallanzani e a Tor Vergata ci hanno consegnato un risultato di una circolarita’ del virus nel Lazio, al di la’ del tampone molecolare, molto bassa: 1-1,5%”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana “In questa sperimentazione alle persone e’ stato fatto tampone e somministrato un test sierologico con prelievo del sangue per capire se c’erano degli asintomatici. Questo e’ un tema importante per capire se il nostro livello di conoscenza derivante dai casi positivi e esaustivo o lontano da quello reale”, ha specificato D’Amato. I test rapidi sono stati validati e quindi adesso il Lazio partira’ con l’applicazione di questa sperimentazione a una ... Leggi su romadailynews D’Amato : test sierologici non sono business per privati

