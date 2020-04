Coronavirus | in poche ore centinaia di domande per lavorare nei campi | “servono voucher

(Di giovedì 16 aprile 2020) Inore di operatività al portale “Jobincountry” sono stati inseriti già quasi 400 curriculum da parte di persone che hanno offerto la propria disponibilità ad impegnarsi nelle campagne, dove sono a rischio le raccolte con il blocco delle frontiere ai lavoratori stranieri che arrivano ogni anno dall’estero. Lo rende noto la Coldiretti che per combattere le difficoltà occupazionali, garantire le forniture alimentari e stabilizzare i prezzi ha varato la banca dati “Jobincountry” autorizzata dal Ministero del Lavoro con gli italiani che si rendono disponibili per le aziende agricole che assumono. Una esperienza simile è già stata realizzata dai cugini d’Oltralpe con la piattaforma “Bras pour ton assiette” alla quale hanno risposto oltre 200mila francesi ma altre iniziative – ...

La crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus ha portato con sé milioni di licenziamenti in tutto il Paese ... che corrispondono all’incirca al picco raggiunto nel gennaio 2010, poco dopo ..."La preoccupazione è che, anche in questo caso come già avvenuto per i tamponi, l'intervento alla fine risulti poco efficace", si legge nell'appello, in cui chiedono di includere "la Città ...