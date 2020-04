Cellino: «Tonali mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli» (Di giovedì 16 aprile 2020) Il presidente del Brescia Massimo Cellino vuole lanciare un messaggio e racconta a Tuttosport che per Pasqua non ha ricevuto nessun messaggio di auguri da altri presidenti di Serie A e, a sua volta, non li ha fatti. Voglio far capire a tutti com’è attualmente l’ambiente del calcio italiano. Negli anni novanta non era così. Quando c’erano Pellegrini, Sensi, Cragnotti, Ferlaino, Boniperti, Berlusconi e Galiani era diverso. Eravamo fratelli, non c’era festa della Lega che non ci trovassimo tutti insieme a cena con le rispettive mogli» Adesso purtroppo quel clima non esiste più, sottolinea il presidente del Brescia «Il calcio è diventato la brutta copia della politica» Sul fronte mercato c’è il nodo Tonali da sciogliere. Tante le offerte per lui a gennaio, ma Cellino ha preferito tenerselo fino a giugno e ... Leggi su ilnapolista TUTTOSPORT – Massimo Cellino su Sandro Tonali : “Mi piacerebbe cederlo alla Roma o al Napoli - ma non succederà”

