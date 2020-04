OA_Sport : Basket: Jordi Bertomeu annuncia il rinvio delle Final Four di Eurolega e mette il limite di luglio per finire anche… - Jordi_M_B : RT @familaschio: ?? Ci stiamo supportando a vicenda in questi giorni molto particolari. Oggi sarà una giornata di 'festa' un po' strana, ma… -

Basket Jordi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Basket Jordi