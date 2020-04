Arcuri: “Abbiamo finalmente più mascherine di quante ne chiedono le Regioni” (Di giovedì 16 aprile 2020) Al Tg5 è intervenuto Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus. Ha parlato delle mascherine e della dotazione a disposizione dell’Italia. “Le Regioni ci chiedono un fabbisogno di 3,5 milioni di mascherine al giorno. Nell’ultima settimana ne abbiamo distribuite una media di 5,1 milioni al giorno. Dunque abbiamo finalmente una capacità di risposta che è superiore al fabbisogno delle Regioni. La maggior parte arriva dall’estero. E dobbiamo ricordare che in 3 settimane 61 imprese italiane sono state autorizzate a riconvertirsi e a produrle. Quanto alle terapie intensive sono state consegnati 2.800 ventilatori. E i posti letto sono aumentati dell’80%”. L'articolo Arcuri: “Abbiamo finalmente più mascherine di quante ne chiedono le Regioni” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 aprile 2020) Al Tg5 è intervenuto Domenico, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus. Ha parlato dellee della dotazione a disposizione dell’Italia. “Le Regioni ciun fabbisogno di 3,5 milioni dial giorno. Nell’ultima settimana ne abbiamo distribuite una media di 5,1 milioni al giorno. Dunque abbiamouna capacità di risposta che è superiore al fabbisogno delle Regioni. La maggior parte arriva dall’estero. E dobbiamo ricordare che in 3 settimane 61 imprese italiane sono state autorizzate a riconvertirsi e a produrle. Quanto alle terapie intensive sono state consegnati 2.800 ventilatori. E i posti letto sono aumentati dell’80%”. L'articolo: “Abbiamopiùdinele Regioni” ilNapolista.

