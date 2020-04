Virus, le 8 raccomandazioni Ue: ecco la road map per ripartire (Di mercoledì 15 aprile 2020) Federico Giuliani Il documento contiene otto suggerimenti indirizzati agli Stati dell'Ue: il ritorno alla normalità post Virus deve essere graduale Allentare progressivamente le misure di isolamento, adottare orari diversificati nel mondo del lavoro, protezione prolungata per i gruppi più vulnerabili, dispositivi di protezione individuale e applicazioni su smartphone per tracciare i contagiati. Queste sono solo alcune delle raccomandazioni contenute nella road map stilata dalla Commissione europea per ripartire dopo la pandemia provocata dal nuovo coronaVirus. Come sottolinea il quotidiano Avvenire, la ricetta di Bruxelles per tornare alla normalità ruota attorno a un pilastro: l'allentamento graduale delle disposizioni prese dai vari governi dell'Eurozona. Impensabile una sorta di "libera tutti" che, a detta degli esperti, non farebbe altro che ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : Oms valuta nuove raccomandazioni sull’uso delle mascherine

LAZZATE – Il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, fa il punto della situazione in paese, in relazione all’emergenza coronavirus. Il report di Ats comunica che sono 23 le persone con ...

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 274 persone ... 7 delle quali nelle ultime ventiquattro ore. Aggiornamenti costanti, ...

