"Una balla dietro l'altra". Lo sfogo epico dell'imprenditrice contro Giuseppe Conte: "La sua grave responsabilità", definitiva (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quanti sono davvero i contagi da coronavirus? Quando ne usciremo? Perché non si trovavano le mascherine? E i test sierologici? Queste soltanto alcune delle domande a cui Giuseppe Conte e il suo governo, nella migliore delle ipotesi, non danno risposta. Ma c'è anche chi va più in là. Si tratta di Elisabetta Franchini, un'imprenditrice intervistata a Fuori dal Coro di Mario Giordano, in onda su Rete 4 martedì 14 aprile. L'imprenditrice si sfoga, non ne può più e punta il dito apertamente contro il premier: "Conte non ha aperto il vasetto della pandemia e di questa grande tragedia, però Conte ha una grandissima responsabilità. Ci racconta delle balle una attaccata all'altra. Io credo che gli italiani abbiano il diritto di sapere la verità", conclude. Poche parole per tratteggiare la figura di un presidente del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano Ballando con le Stelle - Milly non si ferma e sogna una versione per bambini

Toni Braxton é tornata con una ballad! Ecco il nuovo singolo Do It

Era una modella e ballava sui cubi : oggi è ingrassata di 20 kg - non sembra lei [FOTO] (Di mercoledì 15 aprile 2020) Quanti sono davvero i contagi da coronavirus? Quando ne usciremo? Perché non si trovavano le mascherine? E i test sierologici? Queste soltanto alcunee domande a cuie il suo governo, nella miglioree ipotesi, non danno risposta. Ma c'è anche chi va più in là. Si tratta di Elisabetta Franchini, un'intervistata a Fuori dal Coro di Mario Giordano, in onda su Rete 4 martedì 14 aprile. L'si sfoga, non ne può più e punta il dito apertamenteil premier: "non ha aperto il vasettoa pandemia e di questa grande tragedia, peròha una grandissima responsabilità. Ci raccontae balle una attaccata all'. Io credo che gli italiani abbiano il diritto di sapere la verità", conclude. Poche parole per tratteggiare la figura di un presidente del Consiglio ...

ManlioDS : Qualche nostalgico dei marpioni del passato sta facendo circolare una nuova balla: staremmo pensando a come sostitu… - NicolaPorro : C’è chi in queste ore ha puntato il dito contro le apparecchiature di aria condizionata come strumento di propagazi… - natastancaa : Buongiorno solo ad Enzo Miccio che balla in mezzo ad una strada - fabiopiko : @mazzettam Che gli ospedali rifiutino é una balla. Hanno la stessa procedura che c'é in Italia - hongjoong_1117 : RT @busannie: Perché infondo tutti ci meritiamo una fancam di San che balla love shot in tl?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una balla Una città che balla La Repubblica Fuori dal Coro, lo sfogo dell'imprenditrice contro Giuseppe Conte: "Racconta solo balle, ha responsabilità gravissime"

L'imprenditrice si sfoga, non ne può più e punta il dito apertamente contro il premier: "Conte non ha aperto il vasetto della pandemia e di questa grande tragedia, però Conte ha una grandissima ...

Kpop cos’è?/ Video, a Pechino Express 2020 si balla “Boy with Luv” dei BTS

È Costantino Della Gherardesca a spiegare ai concorrenti cosa sia il Kpop, elencando anche una serie di numeri e curiosità su un genere che, seppur ancora non conosciutissimo in Italia, sta ottenendo ...

L'imprenditrice si sfoga, non ne può più e punta il dito apertamente contro il premier: "Conte non ha aperto il vasetto della pandemia e di questa grande tragedia, però Conte ha una grandissima ...È Costantino Della Gherardesca a spiegare ai concorrenti cosa sia il Kpop, elencando anche una serie di numeri e curiosità su un genere che, seppur ancora non conosciutissimo in Italia, sta ottenendo ...