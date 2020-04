Torpignattara | il cadavere di un uomo trovato morto in casa | aperta un’inchiesta

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 15 aprile 2020) A dare l'allarme alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto da diversi giorni. Quando gli agenti sono arrivati alla porta dell'appartamento si sono visti costretti a forzare l'appartamento rinvenendo così il corpo senza vita riverso nel letto. Nessun segno di violenza, è stata disposta l'autopsia: non si esclude un malore forse per il consumo di stupefacenti.