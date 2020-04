Proteggere la salute della collettività, nessuno escluso (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nell’emergenza che stiamo attraversando esistono fasce di cittadini particolarmente neglette. Tra questi esclusi, dalle cronache e dalle cautele, il posto degli ultimi è occupato dai migranti e, ancor più nello specifico, dalle vittime di tortura, di cui, per mandato, la nostra Associazione si prende cura. Da quanto riferito da nostri assistiti negli ultimi giorni, in alcuni Centri di accoglienza di Roma si sono manifestati diversi casi di positività al virus tra gli ospiti e tra gli operatori. La risposta delle … Continua L'articolo Proteggere la salute della collettività, nessuno escluso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Earth Day - PEFC : no passi indietro su tutela delle foreste per proteggere clima e salute

Coronavirus - come proteggere la propria salute mentale

Biancospino per proteggere la salute del cuore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nell’emergenza che stiamo attraversando esistono fasce di cittadini particolarmente neglette. Tra questi esclusi, dalle cronache e dalle cautele, il posto degli ultimi è occupato dai migranti e, ancor più nello specifico, dalle vittime di tortura, di cui, per mandato, la nostra Associazione si prende cura. Da quanto riferito da nostri assistiti negli ultimi giorni, in alcuni Centri di accoglienza di Roma si sono manifestati diversi casi di positività al virus tra gli ospiti e tra gli operatori. La risposta delle … Continua L'articololacollettività,proviene da il manifesto.

msdsalute : 'Siamo orgogliosi di scendere nuovamente in campo con @MSDforMothers per proteggere la salute delle Donne in gravid… - Ehi_befree : @geppauso @akmur @la_kuzzo La scuola dell'infanzia o materna o asilo diffonde malattie come nessun'altra, mantenere… - giulicast : RT @Radio3tweet: Quali modelli verranno studiati per la creazione di app e software in grado di conteggiare, e tenere sotto controllo, le p… - RosaPolacco : RT @Radio3tweet: Quali modelli verranno studiati per la creazione di app e software in grado di conteggiare, e tenere sotto controllo, le p… - GruppoAbele : 'La massima sicurezza di un carcere assume tutt’altro significato: si prefigge la priorità di proteggere la salute… -