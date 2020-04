Le balle di Salvini su Saviano (servono a nascondere le critiche alla Lombardia)

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Vedivoce non conoscere vergogna. Ieri sera la pagina facebook di Matteoha pubblicato un meme in cui sostiene che Robertoabbia dichiarato che le vittime del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 siano colpa una. Senza la minima vergogna – come dice lui –si riferiva a un articolo dipubblicato da Le Monde dove viene nominato in una sola occasione: quando si dice che Roberto Maroni era il suo predecessore come segretario del Carroccio. Nel pezzo lo scrittore analizza la crisi sanitaria in Italia e in particolare quella che ha investito la, “regione opulenta ma principale focolaio epidemico della Penisola con 10.000 vittime”, come scrive Le Monde. La, scrive, “si caratterizza per una forte combinazione di strutture private e pubbliche create dalle amministrazioni di destra al potere in questi ...