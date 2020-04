De Luca parla di focolaio al Vomero, Comune e municipalità: «Non è vero» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ieri il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un allarme. In Campania ci sono intere famiglie positive al virus ed un pericoloso focolaio al Vomero. Su quest’ultimo punto si è aperto un dibattito tra le istituzioni. La municipalità Vomero-Arenella è, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, quella che ha la maggior parte dei contagiati della città. Nell’ultima settimana il numero dei positivi è aumentato, raddoppiato in pochi giorni. Tanto che De Luca ha paventato l’introduzione di misure più drastiche riferite al quartiere collinare. Repubblica Napoli scrive che da Santa Lucia fanno sapere che è solo un’ipotesi e che sarà presa «in considerazione solo se la situazione dovesse peggiorare nei prossimi 2-3 giorni». Il Comune ha risposto a De Luca con una ... Leggi su ilnapolista “Nessun segno…”. Gianluca Vialli e il cancro : l’ex calciatore parla della malattia

Luca Argentero parla da Fazio del successo di DOC : “L’empatia è la chiave di questa storia”

Luca Cobelli de Il Collegio parla del suo video intimo finito su Telegram (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ieri il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, ha lanciato un allarme. In Campania ci sono intere famiglie positive al virus ed un pericolosoal. Su quest’ultimo punto si è aperto un dibattito tra le istituzioni. La municipalità-Arenella è, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, quella che ha la maggior parte dei contagiati della città. Nell’ultima settimana il numero dei positivi è aumentato, raddoppiato in pochi giorni. Tanto che Deha paventato l’introduzione di misure più drastiche riferite al quartiere collinare. Repubblica Napoli scrive che da Santa Lucia fanno sapere che è solo un’ipotesi e che sarà presa «in considerazione solo se la situazione dovesse peggiorare nei prossimi 2-3 giorni». Ilha risposto a Decon una ...

napolista : De Luca parla di focolaio al Vomero, Comune e municipalità: «Non è vero» «Ci sono più contagi, non un focolaio». P… - Luca_tern : RT @matteosalvinimi: #Salvini: il Mes senza condizionalità non esiste, fa fede il trattato che lo istituisce. Per avere un Mes senza condiz… - Clezia90039499 : @mariagraziamase @luca_logi @AugustoMinzolin Con te ....mi dia del Lei...chi la conosce...parla di deontologia La s… - luca_lammerding : Certo! Parla di quelle nazioni perché lui di sinistra ! Sta dalla parte dei padroni ?? - BeppeBort : Il tuo nome è Giorno, alleluia! Mercoledì – Ottava di Pasqua (At 3, 1-10 / Sl 104 / Lc 24, 13-35) L’evangelista Luc… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca parla De Luca parla di focolaio al Vomero, Comune e municipalità: «Non è vero ilnapolista Coronavirus Campania, 3807 contagi: cala la media dei positivi rilevati

Il dato è emerso da 1440 tamponi effettuati. L’Unità di Crisi della Campania parla però di sette nuovi focolai di contagio nella città metropolitana di Napoli. Contagi che si sono compiuti in famiglia ...

Ventura: il tecnico loda De Luca ma resta scettico sulla ripresa dei tornei

Non è possibile parlare di calcio con così tanti morti ogni giorno. Soltanto i dottori sapranno dirci quando potremo tornare a giocare. Senza quarantena si dovrà convivere con il virus: come si farà?

Il dato è emerso da 1440 tamponi effettuati. L’Unità di Crisi della Campania parla però di sette nuovi focolai di contagio nella città metropolitana di Napoli. Contagi che si sono compiuti in famiglia ...Non è possibile parlare di calcio con così tanti morti ogni giorno. Soltanto i dottori sapranno dirci quando potremo tornare a giocare. Senza quarantena si dovrà convivere con il virus: come si farà?