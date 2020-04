Coronavirus: pannelli in plexiglass e sanificazione, riaprono uffici postali a Marsala (Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - riaprono alcuni uffici postali a Marsala, in provincia Trapani. Gli sportelli erano stati chiusi perché non in linea con le norme di sicurezza previste in questo periodo di emergenza Coronavirus. In una nota inviata alla Prefettura di Trapani, infatti, Poste Italiane ha comunicato di avere provveduto a una specifica procedura di sanificazione dell'intera rete dei propri uffici e all'installazione di pannelli schermanti in plexiglass, nonché al posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti dell'azienda. Da ieri, dunque, sono di nuovo operativi a Marsala gli uffici postali di contrada Birgi Nivaloro, di contrada Ranna, di contrada Sant'Anna e di contrada Terrenove. Resta operativa la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l'Arma dei carabinieri, in ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : pannelli in plexiglass e sanificazione - riaprono uffici postali a Marsala

Coronavirus - Gori spegne il Wifi pubblico : “Capannelli di persone sotto gli hotspot. State a casa!” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) -alcuni, in provincia Trapani. Gli sportelli erano stati chiusi perché non in linea con le norme di sicurezza previste in questo periodo di emergenza. In una nota inviata alla Prefettura di Trapani, infatti, Poste Italiane ha comunicato di avere provveduto a una specifica procedura didell'intera rete dei proprie all'installazione dischermanti in, nonché al posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti dell'azienda. Da ieri, dunque, sono di nuovo operativi aglidi contrada Birgi Nivaloro, di contrada Ranna, di contrada Sant'Anna e di contrada Terrenove. Resta operativa la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l'Arma dei carabinieri, in ...

Noovyis : (Coronavirus: pannelli in plexiglass e sanificazione, riaprono uffici postali a Marsala) Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: pannelli in plexiglass e sanificazione, riaprono uffici postali a Marsala... - Affaritaliani : Il business dei pannelli in plexiglass Qualità misure e prezzi. La verità - affariroma : #Coronavirus: il business dei pannelli in plexiglass. Anche tra moglie e marito - - cronachecampane : #Coronavirus #Salerno, i balneatori: sì alle mascherine, no ai pannelli in plexiglass -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pannelli Coronavirus: pannelli in plexiglass e sanificazione, riaprono uffici postali a Marsala Metro A2 deserta e incidenti in calo al Sud, come cambia il lavoro dell'Anas

Le sale operative territoriali, monitorano costantemente la rete e gli standard di sicurezza stradale anche attraverso i pannelli a messaggio variabile i quali, oltre a fornire le consuete ...

Latina, riprende la manutenzione delle strade: primo intervento in via Duca del Mare

Con la riapertura degli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi ... proseguiranno con gli interventi definiti prima della sospensione dovuta all’emissione dei Dpcm in materia di ...

Le sale operative territoriali, monitorano costantemente la rete e gli standard di sicurezza stradale anche attraverso i pannelli a messaggio variabile i quali, oltre a fornire le consuete ...Con la riapertura degli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi ... proseguiranno con gli interventi definiti prima della sospensione dovuta all’emissione dei Dpcm in materia di ...