Coronavirus | errori nel prelievo dei tamponi alla Rsa Villa Torano Il commissario | “Dai

(Di mercoledì 15 aprile 2020)neiA seguito del ricovero di un ospite della Rsa, in provincia di Cosenza, nelle scorse ore sono stati effettuati 105persul personale della struttura e sugli ospiti. Dai primi dati emersi dalle analisi del laboratorio di Catanzaro sono risultati positivi 39 pazienti e 28 operatori sanitari, per un totale di 67 soggetti: tutti asintomatici. Circostanza che ha insospettito ilstraordinario dell’Asp di Cosenza Giuseppe Zuccatelli. ”È tutto da rifare, stiamo effettuando nuovamente i 105” ha spiegato Zuccatelli all’Adnkronos. ”Nell’ambito dei prelievi, il dipendente della Rsa incaricato ha effettuato icon gli stessi guanti, senza cambiarli ad ognicome invece prevede il protocollo. Il risultato dei 67 positivi è da prendere con ...

Tante le dita puntate contro l'operato della Regione Lombardia per far fronte al coronavirus, soprattutto quelle di Marco Travaglio e compagnia bella. Eppure, tutte le regioni in piena emergenza hanno ...Sono 578 i deceduti per Coronavirus nella giornata di oggi. Il numero totale dei decessi è di ... Se qualcosa ha funzionato male o ha funzionato poco, dal mio punto di vista, conviene lavorare su ...