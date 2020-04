Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 14 APRILEORE 09.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI FONDI-SPERLONGA (LINEA– FORMIA), CHIUSA DAL 20 MARZO A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA. SULLA FERROVIA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ALTERNATIVA OGGI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064 NEL COMUNE DI COLONNA DA OGGI 14 APRILE PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, SARA’ INTERDETTO IL TRAFFICO VEICOLARE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO, TRA CUI VIA ...