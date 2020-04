The Batman, Ana de Armas è una sensuale Poison Ivy in una fanart (Di martedì 14 aprile 2020) Ana de Armas con i capelli rossi è una sensuale Poison Ivy in una fanart del film The Batman condivisa da su Instagram. Ana de Armas si trasforma nella provocante Poison Ivy in una fanart di The Batman, proveniente da Instagram, e i fan pensano che non sarebbe affatto male come idea. Tempo fa era stata la cantante Rihanna ad autocandidarsi - in risposta a diversi rumor in proposito - per il ruolo della femme fatale di casa DC, semmai avessero avuto intenzione di introdurre il personaggio nella pellicola diretta da Matt Reeves, mentre ora è il digital artist Mizuri a proporre (su richiesta) l'attrice di Blade Runner 2049 e Knives Out come possibile interprete. "Dopo la mia edit di Zatanna, in molti ... Leggi su movieplayer The Batman - Matt Reeves : "Non sto riscrivendo il film - ma sto ripensando il tono"

The Batman : Matt Reeves ricorda Andrew Jack - scomparso per il Coronavirus

The Batman - Tmothée Chalamet è Robin in una fanart (Di martedì 14 aprile 2020) Ana decon i capelli rossi è unaIvy in unadel film Thecondivisa da su Instagram. Ana desi trasforma nella provocanteIvy in unadi The, proveniente da Instagram, e i fan pensano che non sarebbe affatto male come idea. Tempo fa era stata la cantante Rihanna ad autocandidarsi - in risposta a diversi rumor in proposito - per il ruolo della femme fatale di casa DC, semmai avessero avuto intenzione di introdurre il personaggio nella pellicola diretta da Matt Reeves, mentre ora è il digital artist Mizuri a proporre (su richiesta) l'attrice di Blade Runner 2049 e Knives Out come possibile interprete. "Dopo la mia edit di Zatanna, in molti ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, Ana de Armas è una sensuale Poison Ivy in una fanart - berlino__ : RT @NerdPool_IT: Il disegnatore Rafael Albuquerque ha disegnato il Fantasma, nemesi di Bruce Wayne tratta dalla pellicola Batman: The Mask… - NerdPool_IT : Il disegnatore Rafael Albuquerque ha disegnato il Fantasma, nemesi di Bruce Wayne tratta dalla pellicola Batman: Th… - GianlucaOdinson : Ana De Armas come Poison Ivy per The Batman? Ecco che aspetto avrebbe - GianlucaOdinson : The Batman, Matt Reeves: 'Non sto riscrivendo il film, ma sto ripensando il tono' - -