Rai | scontro in Vigilanza sulla lettera di Barachini per dare spazio “riparatore” a

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) M5s, Pd e Italia Viva da una parte, Albertoe Marcello Foa dall’altra. Èfrontale in commissione diRai dopo la scelta diai leader dell’opposizione nei tg di sabato scorso dopo le polemiche per la conferenza stampa, trasmessa in diretta, nella quale il premier Giuseppe Conte ha attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni per le “falsità” sul fondo Salva-Stati. La maggioranza è andata all’attacco di, nell’occhio del ciclone durante l’ufficio di presidenza della bicamerale per lainviata ai vertici Rai sabato con la quale chiedeva riequilibrio degli spazi, con laconvocata solo per martedì., scelto in quota Forza Italia, ha sostenuto di aver inviato a nome del presidente – quindi a nome proprio e non della commissione – la...