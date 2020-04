Napoli, Focolaio Partito al Monaldi: Infettati Primario, 4 Infermieri e un Addetto delle Pulizie (Di martedì 14 aprile 2020) All’ospedale Monaldi di Napoli, più precisamente nel reparto di Medicina Interna Cardiovascolare, un Primario, quattro Infermieri ed un collaboratore delle pulizie hanno contratto il Covid-19. Il record di persone infette segue il decesso di un’infermiera dello stesso reparto che è venuta a mancare a causa del coronavirus solo poche settimane fa. Ora si è provveduto alla sanificazione dell’area e a sottoporre chi vi lavora a tamponi e test. Purtroppo ultimamente vi sono stati parecchi casi di pazienti risultati negativi ai tamponi, ma che avevano invece contratto il Covid-19. E’ successo nell’ospedale di Pozzuoli, al Monaldi e al Cardarelli. I malati in questione non erano stati isolati, dando il via ad una nuova catena di contagi. Leggi su youreduaction Coronavirus - a Napoli focolaio al Vomero : il rischio sono i contagi familiari

Ospedale focolaio a Napoli - 23 positivi e 380 tamponi in attesa

