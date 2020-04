Mondo del giornalismo in lutto | è scomparo Franco Lauro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoneldelsportivo, è morto. Il veterano della Rai dal lunghissimo curriculum è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto: aveva 59 anni. Sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine nella centrale via della Croce. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giornalista. Era entrato alla Rai nel 1984: da allora ha coperto otto Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio e altrettante degli Europei, 12 Europei di basket, 3 Mondiali di basket, i Goodwill Games del 1990 a Seattle, numerose edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi. L'articolodelin: èproviene da Anteprima24.it.