L'incognita recidive. Rezza: "Si sono viste ma non è detto che chi le ha sia contagioso" (Di martedì 14 aprile 2020) Andrea Pegoraro Sulle nuove infezioni, l’epidemiologo precisa che ci dovrebbe essere “un periodo in cui queste non avvengono perché chi ha preso il virus si è immunizzato” “Si sono viste recidive, ma tra l'altro non è detto che chi le ha sia contagioso”. Lo sottolinea Giovanni Rezza, il medico a capo del settore malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità. L’epidemiologo spiega comunque che le ricadute sono collegate alle persone negative al tampone ma nelle quali il Covid-19 non è scomparso dal corpo. Sulle nuove infezioni, l’epidemiologo precisa che ci dovrebbe essere “un periodo in cui queste non avvengono perché chi ha preso il virus si è immunizzato”. Rezza evidenzia il suo concetto ma specifica che non ci sono dati sul monitoraggio continuo dei pazienti dopo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 aprile 2020) Andrea Pegoraro Sulle nuove infezioni, l’epidemiologo precisa che ci dovrebbe essere “un periodo in cui queste non avvengono perché chi ha preso il virus si; immunizzato” “Si, ma tra l'altro nonche chi le ha sia contagioso”. Lo sottolinea Giovanni, il medico a capo del settore malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità. L’epidemiologo spiega comunque che le ricadutecollegate alle persone negative al tampone ma nelle quali il Covid-19 non; scomparso dal corpo. Sulle nuove infezioni, l’epidemiologo precisa che ci dovrebbe essere “un periodo in cui queste non avvengono perché chi ha preso il virus si; immunizzato”.evidenzia il suo concetto ma specifica che non cidati sul monitoraggio continuo dei pazienti dopo ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Per quanto si resta infetti e l’incognita delle recidive - StefaniaFalone : RT @repubblica: Per quanto si resta infetti e l’incognita delle recidive - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Per quanto si resta infetti e l’incognita delle recidive [di MICHELE BOCCI] - VictorLiberale : RT @repubblica: Per quanto si resta infetti e l’incognita delle recidive - repubblica : Per quanto si resta infetti e l’incognita delle recidive -

Ultime Notizie dalla rete : incognita recidive L'incognita recidive. Rezza: "Si sono viste ma non è detto che chi le ha sia contagioso" ilGiornale.it