Le pessime abitudini sulle password

(Di martedì 14 aprile 2020) Questa settimana alcune centinaia di migliaia di nostri connazionali si spera abbiano trovato il tempo di cambiare ladella loro casella di posta elettronica fornita da Email.it. Il provider ha ammesso di essere stato vittima di una violazione dei propri sistemi da parte del NN (No Name) Hacking Group. Il sedicente gruppo criminale ha messo in vendita sul dark web svariati Terabyte di dati tra cui anche le credenziali di accesso alle caselle di posta e il loro intero contenuto. Questo dopo avere tentato nei primi giorni di febbraio di estorcere al provider una "congrua" somma per non rendere di pubblico dominio i dati rubati. Due gli aspetti interessanti. In primo luogo la conferma di come gli attacchi realmente pericolosi non siano quelli che fanno "tanto rumore" (nello specifico è stato talmente silenzioso che l'infiltrazione sarebbe iniziata due anni orsono). In ...