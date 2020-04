La Scala punta sullo streaming e sulle opere "made in Italy" - (Di martedì 14 aprile 2020) Piera Anna Franini I teatri in difficoltà cercano soluzioni per non fallire. Si va dalle dirette video alla ricerca di spazi diversi «Speriamo di non fare Natale come stiamo facendo Pasqua», dice Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fenice di Venezia, teatro che è passato dall'emergenza acqua alta a quella da Covid-19. Per i teatri d'opera il dilemma della ripartenza si moltiplica alla n muovendosi con una macchina che ha decine di musicisti nella buca d'orchestra, altrettanti in palcoscenico fra coristi e solisti, più i tecnici: tutti ravvicinati. E fra loggione, palchi e platea, centinaia di spettatori. I sovrintendenti disegnano piani alternativi a seconda dell'evoluzione dell'emergenza. Spuntano idee che potrebbero essere la bell'eredità lasciata in dote dalla pandemia. Una cosa è certa: «il sistema dovrà ... Leggi su ilgiornale "Rischio escalation in stile 2011" E a Bruxelles spunta l'ipotesi Mes

Chi Vuol Essere Milionario - anticipazioni puntata 26 Febbraio 2020 : chi scala il milione da Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario? puntata del 19 Febbraio - anticipazioni : Maria Cristina De Gregorio prova la scalata (Di martedì 14 aprile 2020) Piera Anna Franini I teatri in difficoltà cercano soluzioni per non fallire. Si va dalle dirette video alla ricerca di spazi diversi «Speriamo di non fare Natale come stiamo facendo Pasqua», dice Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fenice di Venezia, teatro che è passato dall'emergenza acqua alta a quella da Covid-19. Per i teatri d'opera il dilemma della ripartenza si moltiplica alla n muovendosi con una macchina che ha decine di musicisti nella buca d'orchestra, altrettanti in palcoscenico fra coristi e solisti, più i tecnici: tutti ravvicinati. E fra loggione, palchi e platea, centinaia di spettatori. I sovrintendenti disegnano piani alternativi a seconda dell'evoluzione dell'emergenza. Sno idee che potrebbero essere la bell'eredità lasciata in dote dalla pandemia. Una cosa è certa: «il sistema dovrà ...

mariaflavia90 : #Conte che scala tutte le classifiche del mio cuore quando in conferenza stampa #COVID?19 davanti all'Italia inter… - tweetgoldenlady : Un filo delicato ed impalpabile, così come un perfetto passo di danza, sono frutto di anni di studio, di impegno e… - Freecitizen864 : RT @colvieux: +++ Ferrari Il presidente del Consiglio europeo della ricerca - lo scienziato di punta dell'UE - si è dimesso dopo non essere… - quandalar : RT @colvieux: +++ Ferrari Il presidente del Consiglio europeo della ricerca - lo scienziato di punta dell'UE - si è dimesso dopo non essere… - AM_Porta : RT @colvieux: +++ Ferrari Il presidente del Consiglio europeo della ricerca - lo scienziato di punta dell'UE - si è dimesso dopo non essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Scala punta La Scala punta sullo streaming e sulle opere "made in Italy" il Giornale Half-Life: Alyx, un capolavoro VR che bisogna provare - analisi tecnica

Non visitavamo City 17 da un pezzo ed è cambiato molto dal punto di vista tecnologico. Questa volta il viaggio è incorniciato ... Il team artistico ha fatto un lavoro eccezionale qui: la dimensione e ...

Le difficoltà di tracciare il coronavirus con i telefoni

Le aziende statunitensi Apple e Google hanno annunciato il 10 aprile una collaborazione senza precedenti, che punta a usare la tecnologia dei telefoni per tracciare ... sarà mai del tutto efficace se ...

Non visitavamo City 17 da un pezzo ed è cambiato molto dal punto di vista tecnologico. Questa volta il viaggio è incorniciato ... Il team artistico ha fatto un lavoro eccezionale qui: la dimensione e ...Le aziende statunitensi Apple e Google hanno annunciato il 10 aprile una collaborazione senza precedenti, che punta a usare la tecnologia dei telefoni per tracciare ... sarà mai del tutto efficace se ...