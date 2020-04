Inchiesta Pio Albergo Trivulzio indagini su Lombardia Morti sospette | perquisite Rsa

Corriere : ?? La Guardia di Finanza di Milano sta svolgendo delle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio nell’ambito dell’inchi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La Gdf di Milano sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell'amb… - NicolaMorra63 : E' stata istituita una commissione d'inchiesta per capire che cosa sia successo al #PioAlbergoTrivulzio ove tanti o… - Robertoruggine : RT @LaNotiziaTweet: Si allarga l'inchiesta sulle case di riposo in #Lombardia. La Guardia di finanza perquisisce il #PioAlbergoTrivulzio.… - destefano_fede : RT @pomeriggio5: Blitz della Guardia di Finanza al Pio Albergo Trivulzio, dopo i molti morti si apre l'inchiesta per omicidio colposo e epi… -

