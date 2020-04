I wedding planner | Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi I vincitori di Pechino Express?

MarioManca : Io continuo a pensare che Kitae si è fatto 2 ore di macchina per raggiungere i Wedding Planner e provo una tenerezz… - afflvenza : comunque se stasera a pechino non vincono i wedding planner mi butto dal balcone - dasoIifamale : Io sarei felicissima se vincessero i Wedding Planner, stessa cosa per Le collegiali MA VE PREGO, LA VITTORIA DELLE… - crybarons : La mia reazione se stasera non dovessero vincere gli Wedding Planner: #pechinoexpress - verysmalltrash_ : Speriamo che vincano i wedding planner almeno carolina sarà soddisfatta dopo tutti quei CAROOO che enzo ha urlato ?? #pechinoexpress -

