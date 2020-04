Emergenza covid-19 | 20enne di origine africane positivo al virus scappa dall’ospedale è

(Di martedì 14 aprile 2020) La notizia che un ragazzo di 20 anni èto dall’ospedale ha scatenato il panico a Lugo una cittadina in Emilia Romagna. Il 20 enne diè fuggito dall’hospital di Lugo. Il ragazzo si era presentato in ospedale con i sintomi tipici del. Sottoposto a tampone è risultato essere. Subito dopo essersi sottoposto a tampone èto dall’ospedale. I dirigenti dell’ospedale hanno denunciato l’accaduto e le forze dell’ordine si sono subito mobilitate. Ilrischia di contagiare altre persone. Le ricerche sono state estese al tutto al ravennate dove è in atto una vera e propria caccia all’uomo.

TgrVeneto : Emergenza Covid-19: i dati tratti dal bollettino della Regione #Veneto delle ore 8 di martedì 14 aprile 2020. La g… - amnestyitalia : L'Italia rifiuta concessione di sbarco a #AlanKurdi con 150 persone a bordo a causa dell'emergenza Covid-19. Il gov… - LiaQuartapelle : Si è conclusa l’inchiesta sugli attacchi chimici in Siria del 2017. Morirono donne e bambini. Secondo @OPCW il gove… - forzearmateeu : Un nuovo post (Emergenza Covid, si assumano medici e infermieri anche dal Corpo dei Vigili del Fuoco) è stato pubbl… - pulpxsam : RT @UCommentator2: 2020 emergenza covid-19 è il peggio che poteva succedere #Chernobyl : -

E per i lavoratori la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari resta un’utopia Diminuisce il numero dei detenuti in Italia dopo le rivolte nelle carceri agli inizi dell’emergenza Coronavirus, ...L’idea di questo lavoro ha inizialmente spaventato le detenute coinvolte, come se non avessero mai cucito, ma poi hanno ingranato”. Nel frattempo, le promotrici hanno contattato il gruppo Emergenza ...