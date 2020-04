Cassa integrazione in deroga per Coronavirus | slittano i pagamenti | quando arriverà

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) I soldi promessi dal Governo non arriveranno entro il 15 aprile come inizialmente annunciato. Sono già oltre 300mila le domande diguadagni ordinaria, la cosiddetta Cigo, richieste dalle aziende per un totale di 4,5 milioni di lavoratori, in riferimento alle misure previste dal decreto Cura Italia per far fronte all’emergenza. Circa la metà degli importi è già stata anticipata dalle aziende e un’altra metà sarà pagata entro fine aprile o comunque entro 30 giorni dalla domanda, spiega il Governo. Quindi per loro tutto sommato le cose dovrebbero risolversi. Per quanto riguarda invece lain, l’Inps sta raccogliendo le domande che iniziano ad arrivare dalle Regioni e iniziando a pagare. Al momento sono 11 le Regioni che stanno provvedendo all’invio dei dati. Sono circa ...