Bicarbonato di sodio | 10 usi per la casa

Leggi su solodonna

(Di martedì 14 aprile 2020) Pulisce, sgrassa, lucida, combatte calcare, muffe e cattivi odori in modo totalmente naturale. E se lo usi per preparare alcuni piatti dà un tocco differente. Scopri i possibili utilizzi che non avevi ancora considerato. È una sostanza naturale altamente solubile, non tossica, economica, facilmente reperibile in commercio e immancabile nelle nostre dispense. È ildi, che si presta a diversi usilinghi. Già, non è solo unArticolo completo:di: 10 usi per ladal blog SoloDonna