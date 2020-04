Siracusa | sbarco di migranti nella notte 77 provenienti dall' Africa subsahariana

(Di lunedì 13 aprile 2020)di: 77 persone sono giunte in Sicilia attorno alle ore 4:00, tutte

(ANSA) – SIRACUSA, 13 APR – Sbarco di 77 migranti, tutti maschi, di origine subsahariana, sulla costa di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Sono stati alcuni cittadini a segnalare la presenza ...Dopo i 101 migranti che sono sbarcati ieri in Sicilia, precisamente a Ragusa, oggi si sono verificati altri arrivi in quel di Siracusa. In località Portopaolo di Capo Passero, sono giunti circa ...