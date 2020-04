Naike Rivelli | la polemica video senza veli | “Oggi è tutto più finto che mai”

(Di lunedì 13 aprile 2020), la bella figlia di Ornella Muti torna ancora una volta sui social, questa volta con unamolto particolare. Di cosa si tratta? foto facebookCome sappiamo la bella figlia di Ornella Muti che tanto le somiglia ama moltissimo mostrarsisui social e in particolare su Instagram, dove è sempre molto attiva. Oggi però, qualche ora fa ha pubblicato un post che nonostante il vedo e non vedo muove delle polemiche precise ad un tipo di televisione. Ecco di cosa si tratta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fase 2: supermercati con orari più flessibili anti-assembramenti, cosa cambiasui social: “E’piùche mai”non ha di certo peli sulla lingua, a dimostrarlo e ilpubblicato su Instagram come ultimo post in cui si mostra...

bnotizie : Naike Rivelli, Pechino Express: «Una farsa, tutto costruito», confessione choc - bnotizie : Pechino Express: Naike Rivelli accusa: `Tutto finto, un programma manipolato` - - FilmNewsItaly : - LadyNews_ : '#PechinoExpress è finto e truccato', la pesante accusa di #NaikeRivelli su #Instagram - infoitcultura : “Hai la mascherina sul c*lo per evitare il contagio?”: Naike Rivelli in mutande innaffia le piante [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Naike Rivelli

Kontrokultura

In un lungo messaggio su Instagram Naike Rivelli ha scritto: «Io l’ho fatto Pechino Express. Non esiste reality più costruito e calcolato (visto che non è neanche in live, né in tempo reale quindi ...Con un lungo post pubblicato su Instagram, Naike Rivelli ha pubblicamente attaccato Pechino Express, adventure game di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. «Non esiste reality più costruito ...