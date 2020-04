In GTA Online un glitch dona ai giocatori denaro extra gratis

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 aprile 2020) Per molti video, in questo particolarissimo periodo, GTArappresenta un po' il porto salvo. Un luogo digitale in cui poter uscire di casa, con la quarantena attualmente in corso in diverse parti del mondo che costringe tutti tra le mura domestiche. Una situazione difficile, mitigata per l'appunto dal gioco di Rockstar Games, ma non solo. Diversi sono infatti i publisher che stanno dando il massimo per offrire ai propri utenti tanto sano divertimento. E la risposta da parte della community c'è ed è evidente, con gli ambienti di giocosempre affollatissimi, a ogni ora del giorno e della notte. E, per foraggiare le voglie spenderecce dei propri fan, il team di sviluppo ha deciso, nei giorni scorsi, di fare un regalino. amazon box="B07CPB2PRC" GTA, i regali non finiscono Ricordiamo di come GTA, proprio nelle scorse ...