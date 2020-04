Coronavirus, in Lombardia i morti sono il doppio di ieri (+280), stabili i casi positivi ma a Milano aumentano (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 13 aprile Rimangono pressoché stabili i casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Nel bollettino di oggi, 13 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.262 nuovi positivi (ieri erano 1.460), per un totale di 60.314. I dati arrivano a fronte di 211.092 tamponi eseguiti (+5.260 rispetto a ieri). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.901: oggi si sono registrati +280 casi (ieri erano 110). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.143 (-33), i ricoverati sono 12.028 (+59). La diretta Facebook https://www.facebook.com/LombardiaNotizieOnline/photos/a.2005210902871472/3037370826322136/?type=3&theater Foto in copertina di Ansa Il parere degli esperti: Coronavirus, parla il primario del ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia superate le 20mila vittime. Lombardia - nuovo aumento dei contagi e dei morti. Nuovo caso sospetto all’ex-Ilva di Taranto

LIVE Coronavirus - Ultime notizie.1.262 nuovi positivi e 280 morti in più rispetto a ieri in Lombardia

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Lombardia nuovo aumento dei contagi e dei morti (Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 13 aprile Rimangono pressochédi contagio dain. Nel bollettino di oggi, 13 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore cistati 1.262 nuovierano 1.460), per un totale di 60.314. I dati arrivano a fronte di 211.092 tamponi eseguiti (+5.260 rispetto a). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.901: oggi siregistratierano 110). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.143 (-33), i ricoverati12.028 (+59). La diretta Facebook https://www.facebook.com/NotizieOnline/photos/a.2005210902871472/3037370826322136/?type=3&theater Foto in copertina di Ansa Il parere degli esperti:, parla il primario del ...

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - SkyTG24 : #Coronavirus. Trovare l'amuchina sul mercato non è facile. Così nasce #Polichina, l'igienizzante del #Politecnico d… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - GiampieroBiglia : Ma mi raccomando @Alberto_Cirio chiudi le librerie, tanto x distogliere dai tuoi errori. #facciamorete #coronavirus… - Nerot45888119 : RT @RegLombardia: #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone. #Fermiamoloins… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta Sky Tg24 Coronavirus, altro medico morto: addio a Fabio Rubino

Morbegno, 13 aprile 2020 - Un altro medico ucciso sul fronte della lotta al coronavirus. Si tratta del dottor Fabio Rubino ... come volontario nell'associazione "Cancro primo aiuto" operativa da anni ...

Coronavirus in Lombardia: 280 morti a Pasqua. Milano: quasi 500 nuovi contagi

Nell’ultima settimana la mobilità è aumentata del 3%, sabato 11 del 2%. Questo dato è fondamentale per evitare i contagi”. Caro lettore, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo subito un pesante ...

Morbegno, 13 aprile 2020 - Un altro medico ucciso sul fronte della lotta al coronavirus. Si tratta del dottor Fabio Rubino ... come volontario nell'associazione "Cancro primo aiuto" operativa da anni ...Nell’ultima settimana la mobilità è aumentata del 3%, sabato 11 del 2%. Questo dato è fondamentale per evitare i contagi”. Caro lettore, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo subito un pesante ...