Aspettando The Last of Us Part 2, Neil Druckmann al lavoro per accelerare i tempi (Di lunedì 13 aprile 2020) Il rinvio di The Last of Us Part 2 ha rappresentato indubbiamente un colpo al cuore per i fan del primo capitolo. Tanta era infatti l'attesa che gravitava intorno al nuovo episodio della serie di Naughty Dog. Aspettative più che giustificate, dopo un capostipite scoppiettante sotto numerosi punti di vista, e che lasciava presagire grandi cose. Le grandi cose ci saranno, ma non nel mese di maggio. Purtroppo la decisione del team di sviluppo e del publisher è stata presa, e difficilmente ci sarà un dietrofront. L'annullamento dei preorder digitali spegne anche uno degli ultimi barlumi di speranza che si erano accesi negli ultimi giorni. Quello di poter vedere il titolo in vendita almeno nel suo formato non fisico, ovviando così ai problemi di logistica dell'edizione retail. Non ha convinto i vertici della compagnia questa possibilità, dal momento ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 aprile 2020) Il rinvio di Theof Us2 ha rappresentato indubbiamente un colpo al cuore per i fan del primo capitolo. Tanta era infatti l'attesa che gravitava intorno al nuovo episodio della serie di Naughty Dog. Aspettative più che giustificate, dopo un capostipite scoppiettante sotto numerosi punti di vista, e che lasciava presagire grandi cose. Le grandi cose ci saranno, ma non nel mese di maggio. Purtroppo la decisione del team di sviluppo e del publisher è stata presa, e difficilmente ci sarà un dietrofront. L'annullamento dei preorder digitali spegne anche uno degli ultimi barlumi di speranza che si erano accesi negli ultimi giorni. Quello di poter vedere il titolo in vendita almeno nel suo formato non fisico, ovviando così ai problemi di logistica dell'edizione retail. Non ha convinto i vertici della compagnia questa possibilità, dal momento ...

Notiziedi_it : Pasquetta con Celentano, aspettando “The Facchinettis” - lastgiuli : oggi il sonno left the chat quindi alba sto aspettando solo te - taiyoueater : @kuraschuu CHE SPETTACOLO LAU LO STAVO ASPETTANDO DA QUANDO HAI COMINCIATO A PARLARNE _THE TALENT_ - Federica_the : RT @believeinmusic_: Il giorno di Pasqua studio aperto annuncia la reunion degli One Direction. Questa è la resurrezione che stavo aspettan… - itsshajib : Salvini falls into the hole he made himself Ora è caduto nel buco che si è fatto #salvinibugiardo #Meloni La stessa strada ti sta aspettando -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando The Aspettando The Last of Us Part 2, Neil Druckmann al lavoro per accelerare i tempi OptiMagazine Finalmente si gioca a calcio (da casa e per beneficienza)

Lunedì alle 20.30 su Sky 201 e sulla piattaforma Twitch andrà in onda il torneo virtuale di Fifa tra i campioni di oggi e di ieri: da Immobile a Materazzi tutti a sostegno (anche i tifosi) della ...

Ogni quanto tempo bisogna tagliare i capelli? Il parere dell'esperto, aspettando la fine della quarantena

È opinione diffusa che i capelli andrebbero tagliati ogni 6-8 settimane per mantenerli in buona salute ed evitare che l’acconciatura perda la sua fisionomia. Questa regola non scritta tralascia però ...

Lunedì alle 20.30 su Sky 201 e sulla piattaforma Twitch andrà in onda il torneo virtuale di Fifa tra i campioni di oggi e di ieri: da Immobile a Materazzi tutti a sostegno (anche i tifosi) della ...È opinione diffusa che i capelli andrebbero tagliati ogni 6-8 settimane per mantenerli in buona salute ed evitare che l’acconciatura perda la sua fisionomia. Questa regola non scritta tralascia però ...