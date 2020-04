repubblica : In piazza San Pietro la prima Via Crucis del Papa senza fedeli [aggiornamento delle 12:29] - vaticannews_it : #10aprile #PapaFrancesco #venerdisanto Vi ricordiamo che sul sito internet della #LEVaticana è possibile scaricare… - Open_gol : «Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me», scrive Papa Francesco - AaronHLandau : RT @LucioMalan: Papa Francesco scrive all'ex leader dei centri sociali Luca Casarini: «Conta sempre su di me» Non c’è bisogno di commenti h… - FirenzePost : Vaticano: Papa Francesco nella veglia pasquale, l’annuncio di speranza -

Vaticano Papa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vaticano Papa