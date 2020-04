Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di domenica 12 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Fausto Benvenuti è stato l'inventore del banana boat che ha riempito gli occhi di gioia e di sale di generazioni di grandi e piccini, famosi e non bagnanti della riviera romagnola. Il gusto di volare nel mare di Milano Marittina a bordo di un frutto lungo, ma non solo. Tanto del suo successo era "nel suo sorriso e nella battuta per Tutti", ... Leggi su agi Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di domenica 12 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Fausto Benvenuti è stato l'inventore del banana boat che ha riempito gli occhi di gioia e di sale di generazioni di grandi e piccini, famosi e non bagnanti della riviera romagnola. Il gusto di volare nel mare di Milano Marittina a bordo di un frutto lungo, ma non solo. Tanto del suo successo era "nel suo sorriso e nella battuta per", ...

vkookmonie : io: ascolto per intero tutti morimmo a stento, aurora e melodrama spotify: are you okay?? should i call someone???? - zazoomnews : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - #Tutti #morimmo #stento. #quelli - zazoomblog : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - #Tutti #morimmo #stento. #quelli - Notiziedi_it : Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via - giberna2 : Tutti morimmo a stento (De André) Via Crucis vivente di Fasano 2018 -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via AGI - Agenzia Italia Johnson, 'ho rischiato di morire'

Johnson ha ringraziato due infermieri, una neozelandese di nome Jenny e un portoghese di nome Luis, che, ha detto, "sono rimasti accanto al mio letto per 48 ore durante le quali le cose sarebbero potu ...

Pasqua 2020: la poesia dell'albese Roberto Cavallo ci ricorda che si può rinascere diversi

CUNEO CRONACA - Per augurare a tutti i lettori della provincia di Cuneo una buona Pasqua 2020, l'albese Roberto Cavallo ci offre una sua poesia. "Per nascere due volte occorre morire" è il titolo.

Johnson ha ringraziato due infermieri, una neozelandese di nome Jenny e un portoghese di nome Luis, che, ha detto, "sono rimasti accanto al mio letto per 48 ore durante le quali le cose sarebbero potu ...CUNEO CRONACA - Per augurare a tutti i lettori della provincia di Cuneo una buona Pasqua 2020, l'albese Roberto Cavallo ci offre una sua poesia. "Per nascere due volte occorre morire" è il titolo.