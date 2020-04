«Sweet Tooth» | su Netflix la prima serie di Robert Downey Jr

Leggi su vanityfair

(Di domenica 12 aprile 2020) Fumetti, fumetti e ancora fumetti. Netflix, dopo aver prodotto Locke & Key, ha deciso di portare online un altro fumetto, firmato questa volta da Jeff Lemire. Sweet Tooth, che in origine sarebbe dovuto andare in onda su Hulu, è un racconto di formazione ambientato in una realtà ibrida, dove gli uomini sono tali solo per metà. Gus, protagonista di una vicenda pubblicata a puntate tra il 2009 e il 2013, è un ragazzo con corpo di cervo, deciso a trovare il suo posto nel mondo.