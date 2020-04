Indonesia, erutta il vulcano Anak Krakatau: la colonna di fumo è alta 15 chilometri. Le spettacolari immagini (Di domenica 12 aprile 2020) Il vulcano Indonesiano Anak Krakatau, una cui eruzione provocò uno tsunami 16 mesi fa, ha eruttato di di nuovo, sollevando una colonna di cenere fino a 15 km nel cielo. Non sono state segnalate vittime, ma è in vigore uno stato di allerta. L’eruzione del 2018 aveva provocato uno tsunami lungo le coste di Sumatra e Giava, uccidendo 430 persone. L'articolo Indonesia, erutta il vulcano Anak Krakatau: la colonna di fumo è alta 15 chilometri. Le spettacolari immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Indonesia - il vulcano krakatoa erutta dopo 137 anni : grande paura tra la popolazione – VIDEO

Erutta il vulcano Krakatoa : paura tsunami in Indonesia

Indonesia - torna ad eruttare il vulcano Krakatoa : era spento da 140 anni (Di domenica 12 aprile 2020) Ilno, una cui eruzione provocò uno tsunami 16 mesi fa, hato di di nuovo, sollevando unadi cenere fino a 15 km nel cielo. Non sono state segnalate vittime, ma è in vigore uno stato di allerta. L’eruzione del 2018 aveva provocato uno tsunami lungo le coste di Sumatra e Giava, uccidendo 430 persone. L'articoloil: ladi15. Le spettacolari immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Indonesia, erutta il vulcano Anak Krakatau: la colonna di fumo è alta 15 chilometri. Le spettacolari immagini - Noovyis : (Indonesia, erutta il vulcano Anak Krakatau: la colonna di fumo è alta 15 chilometri. Le spettacolari immagini) Pl… - LucaBellelli : RT @mazzettam: Erutta il vulcano #Krakatoa in Indonesia. L'ultima volta provocò danni enormi e un'esplosione udibile a migliaia di kilometr… - annfeuille : RT @saluti37: In questo folle 2020 Erutta/anche il vulcano #Krakatoa in Indonesia, dopo quasi 140 anni di inattività. La colonna di cenere… - infoitestero : Il vulcano Krakatoa erutta in Indonesia: paura tra la popolazione -