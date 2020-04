ERNST KNAM Ricetta in diretta | si chiama pirlare | ma non è pir*a Domenica In

sachalunatici : Mara Venier fa finta di non conoscere Iginio Massari perché accanto a lei ha le uova di Ernst Knam #DomenicaIn - borraccino_ : Mara che si lamenta degli epiteti di Ernst Knam ('pirlare' 'le palle' 'le chiappe') parlando agli autori a bassa vo… - Luna60Angela : #domenicain Mara con tutto il rispetto per Ernst Knam il dolce della Pasqua per noi campani a regin ré dolci è:A pa… - zazoomnews : Ernst Knam- Sfida al coronavirus con un dolce per ogni ospedale (Domenica In) - #Ernst #Knam- #Sfida #coronavirus - CorriereCitta : Ernst Knam: chi è, età, carriera e curiosità dello chef -

ERNST KNAM Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ERNST KNAM