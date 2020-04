Coronavirus, Zangrillo: “La polmonite è solo la punta di un iceberg, non si muore solo per quello” (Di domenica 12 aprile 2020) Coronavirus, Zangrillo: “Coronavirus è solo la punta di un iceberg” Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha commentato in un’intervista ad Adnkronos le informazioni sulla cura del Coronavirus che girano sui social in questi giorni. Secondo alcuni, i farmaci anti aggreganti autorizzati di recente dall’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), come l’enoxaparina, che si usa per la prevenzione delle trombosi, sarebbero in grado di sconfiggere del tutto il virus. Ma Zangrillo mette la comunità in allerta: “Le fake news che si rincorrono sul web, soprattuto quelle relative a considerazioni trionfalistiche sulla terapia sono pericolose”. “È scorretto quello che si legge sul web, e cioè che questi ... Leggi su tpi Coronavirus : Zangrillo - ‘se errori in Lombardia perché emergenza improvvisa’

Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha commentato in un’intervista ad Adnkronos le ...

Zangrillo (ospedale San Raffaele): “Tempesta infiammatoria nei malati, non è solo polmonite”

Una malattia che sicuramente è una costante per i malati gravi di Covid-19, ma gli esperti sono d’accordo che si tratta solo della punta dell’iceberg. La polmonite “è una costante, non vi è malato che ...

