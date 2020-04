gredblue : @VaeVictis @borghi_claudio Non si vuole ammettere che la maggioranza del popolo è inebetito e ingannato dalla TV.N… - leggoit : Chiara Ferragni e il quadro della Gioconda con Leone in braccio, i fan non apprezzano: «È tutto molto inquietante..… - xmarjkax : RT @permalosa01: Infondo è anche per questo che mi piace Chiara Ferragni. ?? - 16Anatayna : RT @marika81254306: Ma ci rendiamo conto della bellezza del bambino di Fedez e Chiara Ferragni? Mi sciolgo???? #ferragnez - permalosa01 : Ciao sono Chiara Ferragni, nella vita sono una Winx. @Fedez @ChiaraFerragni -

