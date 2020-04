Brescia, Tonali: in che posizione può affermarsi ad alti livelli (Di domenica 12 aprile 2020) La prima stagione di Tonali in Serie A è fin qui estremamente positiva. Il centrocampista Bresciano è sul taccuino di tante big Una delle poche note liete della stagione del Brescia consiste nella strepitosa annata di Sandro Tonali. Il giovane talento, all’esordio in Serie A, non ha patito il salto di categoria, giocando con una personalità e un carisma fuori dal comune. Quando lo si vede in campo, sono tante le cose che spiccano: una su tutte, la capacità di mantenere sempre la testa alta, che gli consente un’ecellente visione periferica. Si tratta essenzialmente di un centrocampista di posizione, con un grande senso tattico in entrambe le fasi. Non si limita a giocare davanti alla difesa: è proprio un organizzatore della manovra, che catalizza su di sé tanti palloni. Un aspetto che lo ricorda a Pirlo (paragone senza dubbio ... Leggi su calcionews24 Brescia - Sandro Tonali : “Tornare a giocare? Il calcio è una cosa - la vita vera è un’altra”

