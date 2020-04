MediasetTgcom24 : Coronavirus, Borrelli: 102.253 i malati, 1.984 più di ieri - DPCgov : ??#coronavirus #12aprile ore 18 Segui in diretta l'aggiornamento quotidiano con il Capo Dipartimento Angelo Borrelli?? - DPCgov : ??#10aprile ore 18 Anche oggi il Capo Dipartimento Borrelli fa il punto sugli ultimi sviluppi dell'emergenza… - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? 'Ho firmato un'ordinanza per l'assistenza sanitaria e sorveglianza dei #migranti soccorsi in mare o che hanno raggiunto il n… - FirenzePost : Borrelli, coronavirus: solo 431 morti (19.899 in totale), 1.948 positivi (totale 102.253), 1.677 guariti (totale 34… -

Borrelli coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Borrelli coronavirus