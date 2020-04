Alan Kurdi: i 156 migranti soccorsi in quarantena su una nave (Di domenica 12 aprile 2020) I 156 migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano, ma verrà individuata - con il supporto della Guardia costiera - una nave sulla quale saranno trasferiti nelle prossime ore per la quarantena ed i controlli della Croce Rossa italiana e delle autorità sanitarie locali.Lo prevede un provvedimento firmato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, su richiesta della ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli. La nave della ong tedesca Sea Eye si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia.Su richiesta della ministra De Micheli, informa il Mit, “il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha appena firmato un provvedimento con il quale si nomina il Dipartimento delle libertà civili e per l’immigrazione soggetto attuatore dell’intervento di gestione sanitaria, con il supporto per ... Leggi su huffingtonpost Per i 156 migranti della Alan Kurdi quarantena su una nave - con il supporto della Guardia Costiera

Il centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano (Mrcc), aveva fatto sapere l’ong Sea Eye, “ha rifiutato la richiesta del capitano della Alan Kurdi Bärbel Beuse di cibo, medicine e ...

Saranno trasferiti a breve. La decisione del capo della Protezione civile Borrelli su richiesta della ministra dei Trasporti De Micheli ...

