Superati i 100mila positivi Altri 619 morti Borrelli | “Non abbassiamo la guardia”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 aprile 2020) Dal bollettino della Protezione Civile letto da Angelola strada per uscire dell’emergenza appare ancora lunga. Il numero di contagiati dal nuovo coronavirus in Italia ha superato la quota simbolo di. Aumentano nelle ultime ventiquattro ore di 1.996 unità, dato più alto rispetto a ieri, dove erano stati registrati +1.396 casi. Isono 619, 49 più di ieri. I dati sono peggiori, condizionati dalle cifre drammatiche registrate in Lombardia. La regione che più di tutte è stata colpita dal coronavirus. Per avere un’idea, il numero complessivo di decessi nel Lazio dall’inizio dell’epidemia è pari alle vittime registrate solo oggi in Lombardia (272). situazione 11 aprile 2020 per stampa(1) “Abbiamo regioni più colpite di altre, i dati ci inducono a dire che non si deve abbassare la ...