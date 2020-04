Salvini a Conte: “Mia figlia mi ha chiesto ‘perché quel signore in tv ce l’ha con te’?” (Di sabato 11 aprile 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri - durante la conferenza stampa con cui ha annunciato la proroga delle restrizioni - ha attaccato il segretario del Carroccio. Al Tg1 Salvini racconta: "Ieri sera mia figlia mi ha chiesto perché quel signore in televisione ce l'ha con te e ti insulta?". Leggi su fanpage Mes - la lezione di Giuseppe Conte alle bufale di Salvini e Meloni

Scontro Conte-Salvini-Meloni : “sono arrabbiato. Che succede tesoro? Chat”

"Comizio di Conte" - opposizioni : convocare Vigilanza. Salvini chiama Mattarella (Di sabato 11 aprile 2020) Il leader della Lega, Matteo, risponde al presidente del Consiglio, Giuseppe, che ieri - durante la conferenza stampa con cui ha annunciato la proroga delle restrizioni - ha attaccato il segretario del Carroccio. Al Tg1racconta: "Ieri sera miami haperchéin televisione ce l'ha con te e ti insulta?".

ShooterHatesYou : Conte non ha affatto abusato di un discorso alla nazione per attaccare le opposizioni. Ha, in diretta nazionale,… - matteosalvinimi : #Salvini: Da italiano mi aspettavo che Conte rispondesse a medici, imprenditori e partite iva. Ha preferito attacca… - ManlioDS : Ha tollerato per mesi le falsità di #Salvini e #Meloni e provando persino a coinvolgerli, senza mai sentire una pro… - davide79d : RT @fasulo_antonio: Anche #Conte nel suo piccolo si incazza e sbugiarda #Salvini e #Meloni: “Non firmerò senza bond” #GiuseppeConte #MES h… - AnnaMar74773335 : RT @paolocristallo: I fans di #Salvini e #Meloni hanno seri problemi di logica. Se ammettono che #Mes fu approvato nel 2012 sotto il govern… -