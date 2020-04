Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli Ecco chi era mio padre Verissimo

Nel corso della sua ospitata a Verissimo, Paolo Bonolis ha raccontato il suo particolare rapporto con il papà Silvio a partire da un aneddoto in aeroporto: “Io ero piccolo, avevo un problema col passaporto, quando era il mio turno di passare alla dogana sono intervenute le guardie coi mitra. Quando papà mi ha visto è partito papà con una pizza che gli ha girato la faccia. Lui ha rischiato di morire sparato da un mitra, poi è intervenuta una guida e ha risolto tutto. Io mi sono sentito bene, mi è piaciuto quando papà ha fatto così. Mi sono sentito “con mio padre”. Bonolis ha letto poi un passaggio dal suo libro: “Perché parlavo da solo dedicato proprio al papà: “”Pregare”, o meglio “ripensare” con gratitudine è il mio modo per dire le cose che avrei voluto e che ormai non posso più, specialmente a mio padre. Era un uomo tutto d’un pezzo, poco incline ai sentimentalismi, eppure aveva una tenerezza tutta sua e gli ho voluto un bene dell’anima”.

