Muore a 101 anni l’uomo più anziano ad aver sconfitto il coronavirus | era stato dimesso

(Di sabato 11 aprile 2020) Aveva superato indenne l’influenza spagnola (era nato infatti nel 1919, in piena epidemia) ed è riuscito a sconfiggere ilma due settimane dopo esseredall’Ospedale Infermi di Rimini è morto. Colui il quale èil paziente piùin Italia (e tra i più anziani al mondo) a guarire dal covid-19 … L'articoloa 101l’uomo piùadil: eradue settimane fa NewNotizie.it.

Colui il quale è stato il paziente più anziano in Italia (e tra i più anziani al mondo) a guarire dal covid-19 (ne abbiamo scritto anche noi, in un articolo del 26 marzo) se n'è andato, all'età di 101 ... Era stata la vicesindaca di Rimini, ...