Maria De Filippi, la notizia delle ultime ore è davvero ‘boom’. E il pubblico non può che esultare (Di sabato 11 aprile 2020) Una grande novità riguarda una delle regine di Mediaset, Maria De Filippi. Dopo aver terminato la conduzione del talent show ‘Amici 19’, vinto dalla cantante Gaia Gozzi, la conduttrice televisiva sbarcherà in radio nelle prossime ore. Infatti Rtl 102,5 è riuscita a convincere la donna a svolgere il ruolo di speaker durante il giorno di Pasqua. Domani, 13 aprile, alla fine della diretta da Piazza San Pietro dove ci sarà l’Angelus recitato da Papa Francesco, Maria sarà protagonista. Si collegherà infatti da casa e parlerà con i radioascoltatori. Da loro si farà raccontare tutti gli aneddoti di questa insolita festività pasquale. Con lei si toccheranno diversi argomenti: come sarà composto il pranzo di Pasqua, quali sono le tradizioni familiari e ovviamente ci si soffermerà sulle speranze delle ... Leggi su caffeinamagazine Maria De Filippi cambia mestiere | Stop alla tv per la conduttrice

Maria De Filippi debutta in radio : sarà conduttrice con Bonolis e Malgioglio

Maria De Filippi sbarca in radio prima di Uomini e Donne : la novità (Di sabato 11 aprile 2020) Una grande novità riguarda unaregine di Mediaset,De. Dopo aver terminato la conduzione del talent show ‘Amici 19’, vinto dalla cantante Gaia Gozzi, la conduttrice televisiva sbarcherà in radio nelle prossime ore. Infatti Rtl 102,5 è riuscita a convincere la donna a svolgere il ruolo di speaker durante il giorno di Pasqua. Domani, 13 aprile, alla fine della diretta da Piazza San Pietro dove ci sarà l’Angelus recitato da Papa Francesco,sarà protagonista. Si collegherà infatti da casa e parlerà con i radioascoltatori. Da loro si farà raccontare tutti gli aneddoti di questa insolita festività pasquale. Con lei si toccheranno diversi argomenti: come sarà composto il pranzo di Pasqua, quali sono le tradizioni familiari e ovviamente ci si soffermerà sulle speranze...

valoreincerto : @Paolsbrosiosmil hahahaha in mezzo di butterei anche maria de filippi a caso - zazoomnews : Maria De Filippi cambia mestiere Stop alla tv per la conduttrice - #Maria #Filippi #cambia #mestiere - bnotizie : Maria De Filippi cambia mestiere | Stop alla tv per la conduttrice - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: #Pasqua e Pasquetta: #maria de filippi, cristiano #malgioglio e paolo #bonolis radioconduttori per un giorno su Rtl 102.5 http… - leggoit : #Pasqua e Pasquetta: #maria de filippi, cristiano #malgioglio e paolo #bonolis radioconduttori per un giorno su Rtl… -