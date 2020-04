Mai mollare | solo uniti si rinasce

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 11 aprile 2020) Lapo Elkann, con la campagna Never Give Up, mai, siete partiti dal cibo. Dal grado zero dell’esistenza.Era doveroso aiutare le famiglie da Nord a Sud che non hanno di che mangiare. Con la mia fondazione Laps ci siamoalla Crocerossa per raccogliere fondi per buoni pasto e buoni spesa. Senza cibo non si vive. Io sono nato nel privilegio, sono nato più fortunato di tanti altri, il mio Covid 19 è un Covid da privilegiato: sì soffro, ho difficoltà emotive, non vedo i miei cari, mio fratello mia sorella, mio padre, i miei nipoti che amo dal profondo del cuore, ma la realtà dei fatti è che ci sono persone che non hanno da mangiare, vivono nella miseria, non sono più stipendiate, che non hanno di che pagare per dare da mangiare ai loro figli.Ti stai spendendo molto in questa campagna.Io sono costruttivo e positivo, ...